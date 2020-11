Sans être catastrophique, Bouna Sarr a déjà montré quelques limites en Allemagne.

Repositionné avec succès latéral droit par Rudi Garcia il y a quelques saisons, Bouna Sarr s’est clairement ouvert de nouveaux horizons et une seconde carrière grâce à ce changement majeur. Bon avec l’OM, Sarr n’a pas tardé à être suivi par plusieurs grands clubs. C’est le Bayern Munich qui a raflé la mise l’été dernier en s’offrant le joueur pour 10 millions d’euros.

Vendu 10 millions l’été dernier

Une belle vente pour l’OM… qui est déjà pointée du doigt dans les coulisses du Bayern. S’il n’est pas catastrophique, loin de là, depuis son arrivée en Bavière, Sarr a déjà montré quelques limites techniques et tactiques. A 28 ans, le joueur a encore une marge de progression, mais celle-ci n’est pas aussi importante qu’un joueur qui débute sa carrière. Certains dirigeants allemands s’interrogent donc sur ce recrutement. Au mieux, Sarr sera un joueur de complément au Bayern. Et le club ne peut pas en espérer beaucoup plus pour le futur. Un type de recrutement qui n’est pas vraiment une habitude du côté du club allemand. Certains n’hésitent pas à confier que le club a payer très cher un simple joueur de rotation dont le rôle aurait pu être confié à un jeune du centre de formation.