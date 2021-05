Le club de la capitale fait de plus en plus envie aux stars de la planète football.

Malgré les critiques, le PSG ne cesse de progresser sur la scène européenne. Le club parisien a une nouvelle fois atteint le dernier carré de la Ligue des Champions cette saison. De plus en plus de joueurs sont intéressés par le projet parisien. Et Leonardo aurait carrément été approché par les entourages de deux stars ces derniers mois.

CR7 et Dybala !

Selon la presse italienne, Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala, les deux joueurs de la Juventus, ont fait savoir au directeur sportif parisien, via leurs agents, qu’ils étaient intéressés par un transfert au PSG. Le club de la capitale pourrait donc une nouvelle fois frapper fort lors du mercato cette année.