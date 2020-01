Les dirigeants de la Juventus ne laisseront pas Leonardo boucler le recrutement de Tonali.

Leonardo, le directeur sportif du PSG, avait réalisé l’un des plus jolis coups de l’histoire du PSG sur le marché des transferts en 2012 en recrutant Marco Verratti. Inconnu du grand public, le milieu de terrain italien avait rejoint le PSG alors que la Juventus était convaincue de pouvoir l’attirer. Un superbe coup… Que Leonardo paye actuellement.

Le transfert de Verratti ne passe toujours pas

Pour Sandro Tonali, jeune milieu de terrain de Brescia, la Juventus et l’Inter Milan ne laissent pas une seule ouverture à Leonardo. Les deux cadors italiens n’ont pas l’intention de passer à côté de ce nouveau prodige. Ils ont verrouillé le joueur et son entourage. Notamment la Juventus qui n’a pas la moindre intention de laisser le joueur filer au PSG. Et de revivre le même affront qu’en 2012 quand Verratti avait quitté l’Italie sans jouer en Serie A.