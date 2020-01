Rien ne va plus entre les dirigeants de Manchester United et Mino Raiola.

Du côté de Manchester United, les prochaines semaines pourraient être tendues entre le club et Paul Pogba. Le joueur français semble se diriger vers un transfert en fin de saison et son agent Mino Raiola a déjà allumé les dirigeants de Manchester United dans la presse. Mais ces derniers ont également pointé du doigt son attitude et la guerre semble être déclarée entre les deux camps.

Raiola fait capoter le transfert d’Haaland

Manchester United estime en effet que le buteur norvégien, Erling Braut Haaland, qui vient de signer au Borussia Dortmund, a échappé à Manchester United, à cause de Raiola qui est également son agent. Pas sûr que les négociations pour le transfert de Pogba se passent dans les meilleures conditions…