Les dirigeants du Real Madrid vont recevoir une offre du Bayern Munich pour Achraf Hakimi.

Lancé dans le grand bain par Zinedine Zidane il y a quelques années, le latéral droit marocain Achraf Hakimi est prêté depuis un an et demi au Borussia Dortmund. En Allemagne, le joueur a explosé. Si bien que Zidane veut le faire revenir au Real à l’issu de son prêt en fin de saison. Son objectif : en faire le concurrent de Dani Carvajal.

Munich le veut !

Mais un club veut récupérer Achraf Hakimi et va faire une offre à Zidane et son président Florentino Pérez. Il s’agit du Bayern Munich qui devrait être très actif l’été prochain. Les dirigeants bavarois sont sous le charme du joueur de Dortmund et vont proposer une grosse somme au Real pour le récupérer.