Le directeur sportif du PSG veut absolument se séparer de Jesé cet été.

Considéré comme l’un des plus gros flops de QSI à la tête du PSG, l’Espagnol Jesé va faire son retour au club cet été. L’attaquant a encore un an de contrat avec le club de la capitale et son salaire est un véritable poids pour les finances du club dans le cadre du fairplay financier. Leonardo va tout faire pour le faire partir lors de cette intersaison.

Jesé libre

Selon la presse spécialisée, le directeur sportif parisien est prêt à tout. Il aurait même fait savoir à plusieurs clubs que Jesé pourrait être libéré gratuitement par les dirigeants du PSG lors de ce mercato si un club souhaite le recruter. Le PSG avait lâché 25 millions d’euros pour le recruter en 2016.