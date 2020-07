L’Olympique Lyonnais aura certainement du mal à retenir ses joueurs majeurs cet été.

Alors que l’Olympique Lyonnais a déjà vendu Lucas Tousart et Martin Terrier depuis le début du mercato, Jean-Michel Aulas pourrait encore vendre plusieurs joueurs cet été. L’OL doit en effet faire face à la crise liée au Covid-19 et Jean-Michel Aulas aura certainement du mal à retenir trois joueurs majeurs s’ils sont demandés.

Depay, Dembélé, Aouar…

On pense évidemment à Memphis Depay qui n’a plus qu’un an de contrat et qui intéresse de clubs anglais. Si le Néerlandais ne prolonge pas et qu’une offre arrive, Aulas sera certainement contraint de l’accepter afin de ne pas prendre le risque de voir Depay partir libre dans un an. Moussa Dembélé de son côté a encore plusieurs années de contrat. Mais des clubs de Premier League pourraient offrir plus de 50 millions d’euros pour le recruter. Compte tenu du contexte, Aulas aura du mal à dire non. Comme pour Houssem Aouar, estimé par certains clubs a plus de 60 millions d’euros et qui pourrait être intéressé par un transfert vers la Juventus ou le Bayern Munich, qui sont intéressés…