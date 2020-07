Le Real Madrid a vendu Acharf Hakimi à l’Inter Milan cet été.

Prêté depuis deux saisons au Borussia Dortmund, Acharf Hakimi semblait proche d’un retour au Real Madrid cet été. Mais le club madrilène a finalement vendu son jeune latéral droit marocain à l’Inter Milan contre un chèque de 40 millions d’euros. Et Zinedine Zidane serait le responsable de ce transfert !

Zidane ne l’a pas appelé

Alors que plusieurs médias ne comprennent pas pourquoi Madrid à vendu un tel talent, certaines sources assurent que le joueur a demandé son transfert à cause de son manque de relation avec Zidane. Acharf Hakimi aurait en effet aimé s’entretenir avec Zidane au cours des derniers mois afin d’en savoir plus quant à son potentiel rôle la saison prochaine s’il revenait au club. Mais Zidane ne l’aurait jamais appelé et alors que Madrid peut déjà s’appuyer sur Carvajal à ce poste, Hakimi a accepté de rejoindre l’Inter.