Depuis son retour au PSG, Leonardo réalise de très belles affaires à moindre frais. Et le Brésilien aimerait poursuivre dans les mois à venir.

Depuis qu’il a remis les pieds au PSG, Leonardo s’attache à ne pas flamber. Le Brésilien réalise un recrutement intelligent et malin, avec des dossiers comme Icardi (prêt avec option) Navas (petit transfert), Kean (prêt) ou encore Florenzi (prêt avec option). Un début de marque de fabrique qu’il semble vouloir poursuivre.

Leonardo a encore des idées malines

Pour les mois à venir, Leonardo continue son travail de recherche autour de joueurs en fin de contrat ou susceptibles de rejoindre le PSG pour pas cher. David Alaba, qui va quitter le Bayern Munich librement, est son dossier le plus chaud. Christian Eriksen (Inter Milan) et Paulo Dybala (Juventus) dans des échanges avec Leandro Paredes et Mauro Icardi sont également des opportunités à l’étude.