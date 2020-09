Le milieu de terrain de l’OM, Maxime Lopez, pourrait finalement rester au club.

Alors que l’Olympique de Marseille doit vendre cet été pour rentrer dans les clous du fairplay financier, Maxime Lopez fait partie des joueurs susceptibles de quitter le club. André Villas-Boas a en effet donné son accord pour ce transfert étant donné qu’il ne considère par Lopez comme un joueur indispensable.

Lopez va au bout de son contrat ?

Mais Lopez ne semble plus intéresser autant de clubs que dans le passé. Le FC Séville n’est jamais passé à l’action pour lui finalement. Également courtisé par le Betis il y a quelques semaines, Lopez ne serait plus sur les tablettes du club andalou selon la presse espagnole. Le joueur pourrait finalement rester un an de plus à Marseille. Et aller au bout de son contrat.