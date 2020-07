L’OL qui a déjà perdu trois joueurs depuis le début du mercato n’est à l’abri de rien…

L’Olympique Lyonnais a déjà perdu trois joueurs depuis l’ouverture du mercato. Lucas Tousard, Martin Terrier et Amine Gouiri ont en effet été transférés alors que l’OL n’a pas encore terminé sa saison et est toujours en lice en Ligue des Champions. Une situation loin d’être idéale pour Rudi Garcia qui espère ne plus perdre de joueurs désormais.

D’autres départs à prévoir ?

Mais le coach lyonnais sait que la conjoncture économique n’est pas bonne et que son club pourrait avoir du mal à refuser certaines offres. Certains cadres de l’OL (Depay, Aouar, Dembélé…) pourraient en effet être demandés au cours des prochaines semaines. Et si l’OL reçoit des grosses offres, Jean-Michel Aulas pourrait avoir du mal à les repousser…