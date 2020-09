Le directeur sportif du PSG pourrait finalement vendre Juan Bernat avant la fin du mercato.

Encore sous contrat un an avec le PSG, Juan Bernat n’a pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour prolonger. Cette situation commence sérieusement à agacer Leonardo le directeur sportif brésilien. Et ce dernier serait encore en train de changer d’avis au sujet de Bernat.

Bernat finalement vendu

Si une vente du joueur était exclue il y a encore quelques semaines, Leonardo aurait revu sa position. Alors que le clan Bernat et le PSG n’arrivent pas à se mettre d’accord pour la prolongation du joueur, Paris pourrait tout simplement vendre son latéral gauche cet été. Le PSG ne veut pas le voir partir libre dans un an, en effet. Et comme plusieurs clubs sont intéressés cet été…