Le directeur sportif du PSG veut prolonger tous les joueurs qui arrivent en fin de contrat.

Le Covid-19 aura eu un impact sur l’ensemble des clubs du monde entier. La crise économique est difficile dans tous les secteurs et le football n’y échappe pas. Les clubs ont revu leur stratégie sur le marché des transferts alors qu’ils doivent tous faire face à des pertes financières importantes.

Plus de départs libres !

Le PSG n’y échappe pas. Selon la presse spécialisée, Leonardo a d’ailleurs changé ses plans en vue de l’été prochain. La priorité du directeur sportif n’est plus forcément de laisser filer certains joueurs en fin de contrat pour les remplacer comme ce fut le cas l’été dernier (Thiago Silva, Cavani…), mais bien d’en prolonger le plus possible. Ainsi, en plus de Neymar et Mbappé, Leonardo veut s’activer pour prolonger rapidement Di Maria, Bernat et même Draxler. Laisser filer des joueurs libres n’est plus une option pour le PSG.