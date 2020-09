Les dirigeants du Stade Rennais semblent désormais pressés de vendre M’Baye Niang.

Lié à l’Olympique de Marseille au début de l’été, M’Baye Niang est toujours un joueur du Stade Rennais. Il y a quelques semaines, l’OM n’avait pas les moyens en effet de recruter l’international sénégalais pourtant très tenté par le club phocéen. Mais alors que la fin du mercato se rapproche, les plans de Rennes sont en train de changer.

Retour à la charge pour Niang ?

Le club breton semble désormais plus qu’ouvert à l’idée de vendre son joueur sur lequel Julien Stéphan ne compte plus. Cela veut dire que Rennes va sérieusement revoir ses ambitions à la baisse. « M’Baye a fait part lui-même de son envie de partir à la fin du confinement. Maintenant, on est début septembre, et M’Baye est toujours là. Le mercato va durer encore un mois, on verra ce qui va se passer. Si il y a une bonne offre qui satisfait tout le monde, on l’étudiera », a récemment expliqué le président rennais. Une façon de mettre son joueur sur le marché de façon officielle. Et de rappeler à l’OM qu’il est encore disponible…