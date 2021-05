Les dirigeants du PSG estiment que Leonardo est en grande partie responsable de la non-prolongation de Mbappé.

Revenu au PSG il y a près de deux ans, Leonardo a obtenu des bons résultats d’un point de vue sportif. Mais sa gestion des derniers mercato n’est pas totalement appréciée du côté de Doha. Et les prochaines semaines pourraient bien voir les dirigeants qataris du PSG faire de lourds reproches à leur directeur sportif.

Mbappé pas convaincu

A Doha, on estimerait en effet que Leonardo n’a pas été en mesure de rassurer Kylian Mbappé, qui exige des garanties sportives pour prolonger son contrat. Et qu’il est en grande partie responsable de la situation contractuelle du joueur actuellement. Selon certains décideurs, si l’international français ne prolonge pas son bail cet été, ce sera avant tout à cause de Leonardo qui avait plusieurs longs mois pour le convaincre. Pour rappel, Mbappé avait fait savoir qu’il n’était pas satisfait du recrutement parisien l’été dernier…