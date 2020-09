Malgré les envies de changement de Leonardo, Thomas Tuchel devrait rester l’entraîneur du PSG.

Depuis son retour au Paris Saint-Germain l’été dernier, Leonardo souhaite changer d’entraîneur. Le directeur sportif brésilien n’est pas le plus grand fan de Thomas Tuchel. Il aimerait faire venir Massimiliano Allegri sur le banc parisien. Mais cela sera certainement trop compliqué cet été…

Tuchel va rester

Tuchel a encore un an de contrat et vient d’atteindre la finale de la Ligue des Champions. Le coach allemand a par ailleurs, les stars du vestiaire avec lui. Le remplacer semble très compliqué. D’autant plus que Paris n’a plus forcément envie de dépenser des millions en indemnité de licenciement. Leonardo va donc certainement se faire une raison et conserver Tuchel une saison de plus. La dernière.