Le président du club merengue serait en train d’abandonner la piste Mbappé !

Le président du Real, Florentino Pérez pourrait bien être en train d’abandonner l’idée de recruter Kylian Mbappé l’été prochain. Plusieurs sources assurent que le boss madrilène commencerait à s’interroger sur la faisabilité de cette opération en 2021 alors que son club souffre de la crise économique.

Mbappé trop cher ?

Les exigences de Leonardo et la force de frappe de QSI seraient bel et bien en train de faire plier Pérez. Il aurait déjà confié à des proches qu’il allait reporté le recrutement de Mbappé d’un an. Avec l’espoir de voir le joueur ne pas prolonger son contrat.