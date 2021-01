Placardisé à l’OM, Kostas Mitroglou agace de plus en plus au sein du club.

Recruté à prix d’or par l’Olympique de Marseille en 2017, Kostas Mitroglou n’a jamais convaincu au sein du club phocéen. Considéré comme un flop, l’international grec s’accroche à son contrat et l’OM n’arrive pas à s’en débarrasser. Et alors qu’il n’a plus que quelques mois de contrat, Mitroglou agace de plus en plus au sein du club.

Mitroglou agace

Selon La Provence, l’attitude de l’ancien joueur du Benfica irrite de nombreuses personnes en coulisses. Mitroglou, jamais aligné par André Villas-Boas, ne ferait plus aucun effort et attendrait patiemment la fin de son bail. Sans chercher à partir absolument lors de ce mercato hivernal malgré sa situation sportive.