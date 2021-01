Le président du Real Madrid aimerait que son entraîneur fasse plus confiance aux jeunes.

Alors que le Real Madrid doit faire face à la crise liée au Covid-19, Florentino Pérez tente de faire au mieux. Le président merengue aimerait s’appuyer sur des jeunes joueurs prometteurs. Ces dernières années, le Real Madrid a recruté plusieurs espoirs (Vinicius Jr, Reinier Jesus, Rodrygo, Takefusa Kubo, Martin Odegaard, Brahim Diaz). Problème, Zinedine Zidane est réticent à l’idée de miser sur autant de jeunesse.

Pérez mise sur la jeunesse…

Le coach français s’appuie sur des joueurs d’expérience et sa vision a déjà agacé plusieurs jeunes comme Odegaard. Et cela commence également à peser sur son président qui ne comprend pas cette réticence de son entraîneur et qui se montrerait de plus en plus agacé en coulisse.