Le PSG souhaite recruter Lionel Messi, mais pense à d’autres joueurs en cas d’échec.

Le Paris Saint-Germain va tout faire pour recruter Lionel Messi en fin de saison. L’Argentin arrive en fin de contrat et le club de la capitale va tenter de le convaincre. Mais ce sera difficile et Paris ne peut pas ne pas avoir de plan B. Leonardo et Mauricio Pochettino le savent et ont d’ailleurs un autre mercato idéal en tête si Messi ne vient pas.

Pogba et Dybala courtisés

Le directeur sportif et son entraîneur voudraient mettre la main sur Paul Pogba et Paulo Dybala. Le milieu de terrain français de Manchester United et l’attaquant argentin de la Juventus seraient les deux priorités du duo à la tête du PSG si Messi ne vient pas.