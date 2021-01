L’attaquant de l’OM est en discussion avec plusieurs clubs de Serie A et de la Liga.

Sous contrat jusqu’en fin de saison avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin ne devrait pas prolonger son contrat. Un départ de l’international français, libre, en fin de saison semble de plus en plus probable. Et alors que le joueur peut négocier avec tous les clubs depuis le 1er janvier, il aurait reçu plusieurs offres.

Italie ou Espagne ?

Quatre au total selon la presse régionale. La Provence assure en effet que le Milan AC, l’AS Roma, le FC Séville et le FC Valence ont contacté l’entourage du joueur ces dernières semaines. Libre, Thauvin sera l’un des joueurs les plus courtisés des prochaines semaines.