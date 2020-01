Lionel Messi veut que Luis Suarez prolonge son contrat avec le Barça.

Lionel Messi est certainement le joueur le plus écouté par les dirigeants du FC Barcelone. Quand la star des Catalans s’exprime, le Barça fait en général le maximum pour le contenter. Et alors que Luis Suarez n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison, Messi vient de demander à ses dirigeants de le prolonger.

Suarez prolongé ?

Proche de Lionel Messi sur, mais aussi en dehors des terrains, Suarez pourrait donc rapidement se voir proposer un nouveau contrat. Récemment interrogé sur son avenir, le buteur de 33 ans avait déclaré : « Ma prolongation de contrat ? Je suis très heureux au club. J’ai toujours tout donné. Les statistiques et les chiffres me donnent raison, je pense que je suis à la hauteur et lorsqu’il faudra parler, nous devrions nous en sortir. » Un avis partagé par Messi visiblement.