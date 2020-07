Le président du club merengue veut recruter Mbappé à moindre coût.

Ce n’est pas un secret, Florentino Pérez et Zinedine Zidane rêvent de recruter Kylian Mbappé. L’international français ne devrait pas quitter le club de la capitale cet été. Mais le président et l’entraîneur madrilène veulent le voir débarquer dans un an. Et à moindre coût. Impossible ? Pas selon Pérez qui a un plan en tête…

Mbappé ne prolonge pas…

Comme il l’a fait avec Eden Hazard et Thibaut Courtois ces dernières années, Pérez a demandé à Mbappé de ne pas prolonger son bail actuel. Son plan est très simple : faire pression sur son club qui ne pourra pas le retenir à un an de la fin de son contrat, mais également négocier à la baisse le prix du joueur.