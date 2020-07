Le président du Real Madrid veut boucler plusieurs ventes lors de cette intersaison.

Si le Real Madrid recrute beaucoup de joueurs sur le marché des transferts, le club merengue en vend également de plus en plus. Et comme les années précédentes, Florentino Pérez souhaite faire rentrer un peu d’argent dans ses caisses cet été lors du mercato. Le boss madrilène souhaite même réussir à récupérer près de 100 millions d’euros grâce à plusieurs transferts.

Madrid va vendre !

Le président madrilène veut en effet boucler les départs définitifs de Jesus Vallejo (prêté à Grenade actuellement), Jorge de Frutos (prêté au Rayo Vallecano) et surtout de Dani Ceballos qui a trouvé du temps de jeu à Arsenal cette saison.