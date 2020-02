Le président du madrilène demandé à Kylian Mbappé de ne pas prolonger son contrat.

Alors que le Real rêve de recruter Kylian Mbappé, Florentino Pérez, le président du club espagnol a un plan en tête pour s’offrir les services de l’international français. Pérez veut la jouer comme avec Eden Hazard et mettre sous pression le PSG. Le plan du boss madrilène est simple : faire en sorte que Mbappé ne prolonge pas son contrat.

Mbappé ne prolonge pas

Lié au PSG jusqu’en 2022, Mbappé n’aura plus qu’un an de contrat en 2021. C’est à ce moment là que Pérez voudrait attaquer le PSG. Il estime que les Parisiens seront alors dans l’impasse et n’auront pas d’autre choix que de vendre Mbappé. C’est pour cette raison que Pérez a demandé à Mbappé de ne pas prolonger son bail avec Paris. Comme il l’avait fait avec Hazard.