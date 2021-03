La star française du PSG voulait que son club fasse venir un international l’été dernier.

En difficulté à Tottenham la saison dernière, Tanguy Ndo’mbele a bien failli quitter les Spurs lors du dernier mercato estival. Et l’ancien Lyonnais était proche du PSG selon plusieurs sources. En effet, alors que le club de la capitale apprécie le joueur depuis plusieurs années, Kylian Mbappé poussait clairement pour son recrutement selon la presse spécialisée.

Mbappé poussait pour son recrutement…

Mais le joueur est finalement resté à Londres et a su inverser la tendance. Désormais, l’international français est un élément essentiel de Tottenham et n’envisage plus un transfert. De quoi donner des regrets à Mbappé qui aurait aimé voir son ami le rejoindre dans la capitale française.