Tout proche du Paris Saint-Germain l’été dernier, Paulo Dybala ne veut plus quitter la Juventus désormais.

Alors que Neymar poussait pour quitter le PSG l’été dernier lors du mercato, Leonardo avait identifié son remplaçant potentiel. Le directeur sportif aurait recruté Paulo Dybala si le Brésilien avait quitté le club. En difficulté à Turin, l’Argentin avait donné son accord à Leonardo.

Dybala ne veut plus partir

Le dirigeant parisien rêve toujours de recruter Dybala. Mais ces derniers mois, le numéro 10 turinois a retrouvé son meilleur niveau et son statut à la Juventus. Un transfert n’est plus dans ses plans et il recalera désormais Leonardo s’il revient à la charge.