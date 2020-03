Une vente de Florian Thauvin ne rapporterait pratiquement rien à l’OM.

Quel avenir pour Florian Thauvin ? Sous contrat jusqu’en 2021 avec l’OM, le champion du monde marseillais n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison. Ses dirigeants ne peuvent pas le prolonger étant donné la situation financière du club. Il faudra donc, soit le vendre en fin de saison. Soit le voir partir libre dans un an.

La cote de Thauvin s’est effondrée

Le deuxième scénario est évidemment exclu par les dirigeants phocéens qui pourraient donc chercher à le vendre lors du prochain mercato. Mais la cote de Thauvin qui a été blessé toute la saison est en chute libre. France Football évoquait récemment un transfert de moins de 20 millions d’euros. Un tarif dérisoire pour l’OM qui valorisait son joueur à plus de 50 millions il y a un an…