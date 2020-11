Les dirigeants du PSG ne s’interdisent rien en ce qui concerne Lionel Messi.

Le Paris Saint-Germain, qui a déjà frappé très fort sur le marché des transferts au cours des dernières années, pourrait bien continuer de le faire. Dès le mois de janvier 2021. En effet, la presse anglaise assure que si Manchester City tente actuellement de faire venir Lionel Messi cet hiver, c’est aussi le cas du PSG.

Neymar, Mbappé… et Messi !

Les dirigeants qataris du club français rêveraient d’attirer Messi pour l’associer à Neymar et Mbappé lors de la seconde partie de saison. Ce scénario, impensable il y a un an, serait désormais possible étant donné que Messi ne veut pas prolonger son contrat. Affaire à suivre…