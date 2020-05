Après la BBC, le Real Madrid pourrait bâtir un nouveau trio de folie sur le front de son attaque.

Zinedine Zidane voulait Eden Hazard. Convaincu qu’il peut être l’un des tous meilleurs joueurs du monde, l’entraîneur du Real Madrid l’a fait venir. Mais il souhaite lui associer d’autres joyaux autour de lui…

La « 2HM » ?

Dans le viseur de Zidane, il y a Erling Haaland et Kylian Mbappé. Et s’il sera pratiquement impossible de les avoir cet été, 2021 sera une occasion unique de les recruter pour constituer un nouveau trio de folie. Après la « BBC », la « HHM » (ou « 2HM »). Et avec l’armada brésilienne en réserve (Vinicius, Rodrygo, Reinier Jesus), Zidane aura une force de frappe incroyable !