La Juventus s’intéresse à Camavinga, mais pourrait finalement jeter l’éponge et privilégier une autre piste.

Les meilleurs clubs du monde suivent Camavinga et aimeraient le faire signer en fin de saison prochaine. C’est notamment le cas de la Juventus qui suit la progression du joueur depuis de nombreux mois. Mais le club italien ne serait finalement plus très loin de jeter l’éponge.

Trop cher pour la Juve ?

La Juve sait que le joueur discute d’une prolongation de contrat et cela pourrait faire grimper son prix de vente. La Juventus refuse de payer plus de 70 millions d’euros pour un joueur aussi jeune et pourrait faire un autre choix en relançant par exemple le transfert de Pogba.