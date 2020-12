Delle Alli et Christian Eriksen, les deux anciens meneurs de jeu de Tottenham vont changer de club cet hiver.

Alors que le mercato hivernal ouvrira prochainement ses portes, celui-ci pourrait être plus animé que prévu. En effet, selon la presse spécialisée, deux stars sont déjà sur le marché et ont déjà été proposées aux plus grands clubs européens, dont le PSG. Dans l’impasse à Tottenham et à l’Inter Milan, Delle Ali et Christian Eriksen devraient changer d’air cet hiver.

Eriksen et Alli en prêt ?

Les deux joueurs, qui vont être disponibles en prêt ont déjà été proposés à Leonardo au cours des dernières semaines. Reste à savoir désormais si le directeur sportif du club de la capitale se montrera intéressé ou non.