Le champion du monde de l’OM a reçu trois offres alors qu’il arrive en fin de contrat.

Sous contrat jusqu’en fin de saison avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. L’international français a reçu trois offres et va devoir faire un choix. L’OM souhaite évidemment le conserver. Mais le club phocéen doit faire avec les menaces du Milan AC et du FC Séville qui ont également approché Thauvin.

Thauvin doit choisir

Le joueur a trois offres face à lui. Et une chose est sûre : il ne quittera pas l’OM cet hiver. Ni le club, ni le joueur et ni ses prétendants ne veulent un tel scénario. Thauvin va terminer la saison avec l’OM. Et il espère partir par la grande porte avec un titre de champion de France.