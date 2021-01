En fin de contrat, Di Maria et Bernat devraient rapidement prolonger leurs contrats.

Alors qu’il est déjà bien occupé par les cas Neymar et Mbappé, Leonardo doit également se pencher sur les situations des joueurs qui arrivent en fin de contrat. Et si les deux stars du club de la capitale semblent vouloir jouer la montre, Angel Di Maria et Juan Bernat pourraient, eux, rapidement prolonger.

Bernat et Di Maria prolongent ?

Selon la presse spécialisée, les deux joueurs qui arrivent en fin de contrat voudraient en effet signer des nouveaux contrats rapidement. Deux bonnes nouvelles pour Leonardo qui une fois ces cas réglés pourra retourner négocier avec Neymar et Mbappé.