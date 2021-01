Rarement à court de bonnes idées, Jean-Louis Gasset espère recruter un milieu de terrain dans les derniers jours du mercato.

Il ne reste plus que quelques jours dans ce mercato d’hiver, qui ferme ses portes le 31 janvier. Et pour Bordeaux, c’est une course contre la montre qui s’organise. Jean-Louis Gasset sait qu’il a très peu de moyens, pour ne pas dire aucun. Mais l’entraîneur bordelais a une idée.

Cyprien en prêt

Foot Mercato révèle en effet que Jean-Louis Gasset souhaite se faire prêter Wylan Cyprien. Courtisé par Bordeaux et tout proche de s’engager, Cyprien a finalement signé à Parme. Mais en Serie A, l’ancien niçois joue peu. Un prêt de 5 mois en Ligue 1, pour se relancer, serait parfait pour tout le monde. A la lutte pour ne pas descendre, Parme pourrait craindre le départ d’une recrue à 8 millions d’euros…