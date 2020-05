Le milieu de terrain du PSG, Julian Draxler est courtisé par plusieurs clubs pour cet été.

Arrivé au PSG en 2017, Julian Draxler n’a jamais convaincu dans la capitale française. Le PSG tente de faire partir son joueur depuis quelques mercato mais l’international allemand n’a jamais voulu entendre parler d’un transfert jusqu’à maintenant. Alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat, Draxler pourrait revoir sa position cet été.

Draxler est demandé

Il faut dire que Draxler est courtisé et certains clubs sont prêts à lui proposer un bon challenge sportif et une belle rémunération. Selon la presse spécialisée, c’est le cas du Herta Berlin, de la Juventus et du Milan AC. Trois clubs qui pourraient bien convaincre Draxler de quitter la capitale française. Une ville qu’il adore.