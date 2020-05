Selon la presse belge, Michy Batshuayi est très intéressé par un prêt à l’OM.

Passé par l’OM avant de signer à Chelsea, Michy Batshuayi a connu des saisons difficiles depuis son départ du club phocéen. Alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat, le Belge pourrait être prêté par les Blues cette saison afin de se relancer. Selon la presse spécialisée, l’OM est intéressé et à la lutte avec West Ham et Crystal Palace pour ce recrutement.

L’OM a la Ligue des Champions…

Mais Batshuayi, qui a enchaîné les prêts ces dernières années serait particulièrement intéressé par l’offre des Marseillais. Revenir au club pour y retrouver son meilleur niveau serait sa première option selon la presse belge. La perspective de jouer la Ligue des Champions intéresserait énormément le joueur.