L’AS Monaco compte faire un grand ménage dans son effectif cet été.

Alors que la LFP et le gouvernement français ont mis un terme à la saison de Ligue 1, l’AS Monaco, qui a connu un exercice compliqué ne jouera pas l’Europe la saison prochaine. Un résultat décevant pour l’ASM qui va devoir prendre des mesures fortes lors de cette intersaison.

Réduire la voilure

Et clairement, du côté de la direction on se prépare à faire un très grand ménage cet été. Monaco a énormément de joueurs sous contrat. Près de 60 selon certaines sources. Monaco veut réduire de façon significative ce chiffre et vendre plusieurs joueurs lors du prochain mercato. Et côté recrutement Monaco ne devrait pas faire de folie. Au contraire. Oleg Petrov a déjà confié que les jeunes auront plus que jamais leurs chances la saison prochaine. Des ventes et pas de recrue. C’est la direction qu’a décidé de prendre Monaco.