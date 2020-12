L’international argentin, Paulo Dybala est très loin d’un accord avec la Juventus pour prolonger…

Paulo Dybala est l’un des joueurs préférés de Leonardo. Le directeur sportif du PSG apprécie énormément l’Argentin de la Juventus. Le dirigeant brésilien aimerait recruter Paulo Dybala en fin de saison. Et la Juventus ne serait pas fermée à l’idée de vendre un joueur qui n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison et dont les exigences financières pour prolonger son très élevées.

Dybala sous contrat jusqu’en 2022

La presse italienne assure que la Juventus est écoeurée par les demandes de Dybala. Dans de telles conditions, un accord entre les deux parties semble impossible. Et Leonardo pourrait bien être en position de force pour recruter le joueur en fin de saison.