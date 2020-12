L’ancien joueur du Real Madrid, Théo Hernandez, ne veut plus entendre parler d’un retour chez les Merengue.

Recruté très jeune par le Real Madrid alors qu’il était un grand espoir de l’Atlético de Madrid, le défenseur français Théo Hernandez n’a jamais réussi à trouver ses marques au Real. Parti au Milan AC, le latéral gauche a enfin lancé sa carrière et sa valeur ne cesse d’augmenter. Mais alors que plusieurs clubs sont intéressés à l’idée de le recruter et qu’un retour à Madrid lui a été évoqué par la presse récemment le joueur s’est montré très clair.

Il ne veut pas retourner à Madrid !

Un retour à Madrid, le club de Florentino Pérez et de Zinedine Zidane n’est pas du tout dans ses projets. « S’ils me regrettent au Real Madrid ? Je ne sais pas s’ils ont regretté mon départ… Je suis arrivé très jeune au Real Madrid et je n’avais pas de temps à perdre. C’était compliqué parce que je n’avais pas confiance en moi, et maintenant c’est le cas. Depuis que je suis à l’AC Milan, je joue assez bien. Un retour à Madrid ? Je ne me vois pas retourner au Real. Si je le pouvais, je resterais à l’AC Milan pour toujours », a expliqué le joueur.