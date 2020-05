Le PSG est attaqué pour sa pépite Adil Aouchiche.

Formé par le PSG, le jeune milieu de terrain prometteur, Adil Aouchiche n’a toujours pas signé pro. Et le PSG est de plus en plus en danger pour sa pépite qui est courtisé par plusieurs clubs.

Il visite l’ASSE…

Arsenal et Lille sont sur le coup. Mais c’est surtout l’ASSE qui inquiète le PSG depuis quelques heures. Le jeune joueur a en effet visité les installations du club stéphanois selon la presse spécialisée. Il serait séduit par le projet stéphanois et pourrait donc snober son club formateur.