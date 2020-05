Tandis que Leonardo cherche à lui faire signer son premier contrat, Adil Aouchiche se retrouve courtisé par plusieurs clubs français.

Leonardo tente de signer Adil Aouchiche depuis près d’un an. Produit de la formation parisienne, le joyau français a montré de belles choses avec les équipes du PSG mais également celles de l’équipe de France. Pour l’heure, Paris négocie toujours et la concurrence s’organise.

La Ligue 1 le veut

Depuis le mercato hivernal, plusieurs clubs de Ligue 1 s’empressent de convaincre Adil Aouchiche. Rennes et Bordeaux auraient notamment été les premiers tenter leur chance. Plus récemment, c’est l’ASSE qui aurait pris position pour le récupérer. Nul doute que les perspectives de temps de jeu plus importante qu’à Paris puissent le séduire…