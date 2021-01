Le PSG et le Real doivent faire attention à Liverpool pour Kylian Mbappé.

Alors que le PSG tente de prolonger le contrat de Kylian Mbappé depuis plusieurs mois, Florentino Pérez tente, lui, de le convaincre de rejoindre le Real l’été prochain. Un duel entre Leonardo et le président merengue se jouerait actuellement en coulisse.

Mbappé vers Liverpool ?

Mais les deux protagonistes principaux doivent faire très attention à un troisième acteur… Il s’agit de Jurgen Klopp. Le coach des Reds de Liverpool souhaite lui aussi recruter Mbappé et est loin d’être distancé. L’international apprécierait le discours du coach allemand et Klopp pourrait finalement remporter cette course à la signature du joueur dans quelques mois.