Le PSG est toujours sous la menace de Liverpool en ce qui concerne Kylian Mbappé.

Alors que pour plusieurs raisons, Florentino Pérez est en train d’abandonner l’idée de recruter Kylian Mbappé, le PSG n’est pas encore totalement serein pour sa star française. Mbappé continue de réfléchir à son avenir et n’a toujours pas donné d’accord pour sa prolongation de contrat.

KJopp sur le coup…

Il faut dire que si le Real semble lui avoir tourné le dos, Liverpool est toujours sur le coup. Les Reds et leur entraîneur Jurgen Klopp adorent la star du PSG et maintiennent le contact avec son entourage. Sportivement, Liverpool a de quoi séduire le joueur. Et financièrement, contrairement à Madrid, Liverpool souffre beaucoup moins de la crise économique.