Le PSG pourrait une nouvelle fois frapper fort sur le marché des transferts l’été prochain. Le club de la capitale pourrait en effet recruter Lionel Messi qui arrive en fin de contrat. Selon les observateurs, Paris est aujourd’hui le grand favori dans la course à la signature du joueur. Pour trois raisons.

Messi à Paris ?

Financièrement tout d’abord, le PSG a les moyens de faire craquer Messi en lui offrant ce qu’il veut. Aucun autre club n’a les mêmes moyens. D’un point de vue sportif, la Ligue 1, qui est un championnat plus faible que la Liga ou la Premier League pourrait aussi être un atout. L’Argentin brillera sans trop forcer en France et pourra se gérer physiquement afin d’être prêt pour les grandes échéances européennes et internationales. Enfin, en rejoignant le PSG, Messi retrouverait son ami Neymar. Un argument de poids.