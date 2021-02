La cote de Coutinho est en chute libre et il pourrait être un très bon coup sur le prochain marché des transferts.

De nombreux clubs vont être contraints de brader leurs joueurs l’été prochain pour faire entrer de l’argent dans les caisses et affronter la crise financière actuelle. Il pourrait donc y avoir de bons coups sur le prochain marché des transferts et cela pourrait notamment concerner Philippe Coutinho.

Un prix en chute libre

Le milieu de terrain brésilien sera vendu au plus offrant et il aurait déjà de nombreuses pistes notamment en Angleterre puisqu’il est dans le viseur de Manchester United et de Tottenham. Mais il pourrait être vendu pour moins de 50 millions d’euros alors qu’il avait été acheté une fortune.