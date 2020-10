L’entraîneur du PSG en veut à Leonardo qui ne l’a pas du tout écouté lors du dernier mercato.

Rien ne va plus entre Leonardo et Thomas Tuchel. Le directeur sportif du PSG et l’entraîneur allemand ne s’adresseraient plus la parole. Le mercato a laissé des traces entre les deux hommes. Tuchel reproche notamment à Leonardo de ne pas l’avoir écouté au moment de choisir des joueurs.

Un effectif moins fort ?

Il faut dire que Tuchel qui a réclamé deux joueurs n’a pas du tout été suivi par son directeur sportif. Alors qu’il avait soufflé les noms de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Antonio Rüdiger, Tuchel a vu le PSG recruter définitivement Mauro Icardi et ne pas remplacer Thiago Silva. En coulisse, Tuchel estime que son effectif est moins fort que l’an dernier.