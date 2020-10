Le capitaine du Real ne trouve pas d’accord avec ses dirigeants pour prolonger.

Sergio Ramos et le Real n’arrivent pas à trouver un accord. Alors que le défenseur central espagnol arrive en fin de contrat, les négociations entre son entourage et Florentino Pérez semblent bloquer. De quoi attirer l’attention de certains clubs. Et notamment de deux cadors européens, très intéressés à l’idée de récupérer le joueur en fin de saison.

Ramos vers un départ ?

Les dirigeants parisiens mais également ceux de la Juventus ont en effet déjà lancé les grandes manœuvres en coulisse afin de recruter l’international espagnol. Ces deux clubs ont les moyens d’offrir à Ramos un très gros contrat et donc de le convaincre. Tandis que le Real a de son côté décidé de limiter ses dépenses.