L’avenir de Paul Pogba sera certainement au cœur des débats au cours des prochains mois.

Mino Raiola, l’agent de Paul Pogba s’est récemment montré très clair dans la presse italienne : l’international français va quitter Manchester United ! Sous contrat jusqu’en 2022, le milieu de terrain français ne veut pas prolonger et les Red Devils seraient prêts à le vendre. Peut-être même dès le mois de janvier. Mais compte tenu des exigences de Manchester, qui réclame 80 millions d’euros. Et du salaire du joueur (15 millions d’euros par an), peu de clubs sont en mesure de s’offrir Pogba.

Trois clubs peuvent se l’offrir

En réalité, ils ne sont que trois à être en mesure de recruter Pogba au cours des prochains mois. La piste Real est toujours d’actualité, mais semble tout de même moins probable que les autres. Déjà, car l’avenir de Zidane est incertain. Mais surtout, car Florentino Pérez souhaite faire attention aux finances du club, mises à mal par la crise économique. Les deux autres portes de sortie de Pogba mènent à Turin et la capitale française. Leonardo serait très intéressé par l’international français qui a toutefois plusieurs fois refusé de venir en Ligue 1 dans le passé. Quant à la Juventus, ses dirigeants rêvent de faire revenir leur ancien joueur parti en 2016.