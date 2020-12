Pour convaincre Christophe Galtier, Jacques-Henri Eyraud devra lui proposer un projet sérieux et ambitieux.

Les discussions entre l’Olympique de Marseille et son entraîneur André Villas-Boas ont déjà débuté au sujet de l’avenir du Portugais. Les observateurs ne sont pas très optimistes. AVB pourrait bien refuser la proposition de l’OM et quitter le club en fin de saison. Jacques Henri Eyraud aurait déjà anticipé cette possibilité. Le président marseillais ferait de Christophe Galtier sa priorité en cas de départ de Villas-Boas. Mais Eyraud pourrait rencontrer un sérieux problème avec Galtier au moment de l’approcher…

Galtier veut un projet solide !

Déjà, car Galtier n’a pas encore pris de décision quant à son avenir et qu’il est encore sous contrat avec Lille. Mais surtout, car si l’actuel entraîneur du LOSC adore l’OM et a toujours rêvé d’être son entraîneur, il n’est pas non plus prêt à tout pour cela. A Lille, Galtier est au cœur d’un projet structuré, qui lui permet d’avoir des ambitions sportives. Il ne donnera pas son accord à l’OM si le club phocéen ne lui offre pas les mêmes garanties. Et alors que les départs libres de Thauvin et d’Amavi semblent inéluctables et que l’OM est dans une situation financière dramatique, le projet marseillais pourrait être très bancale en fin de saison. Pas idéal pour convaincre un entraîneur de venir. Surtout si celui-ci arrive une nouvelle fois à accrocher la Ligue des Champions avec son club actuel.